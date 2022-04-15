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Spezia - Inter 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. A Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter deplasmanda Spezia'nın konuğu oldu. Mücadeleyi 3-1 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Inter'e galibiyeti getiren golleri Marcelo Brozovic, Lautaro Martinez ve Alexis Sanchez kaydetti. Spezia'nın tek golü Giulio Maggiore'den geldi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 22:15
Spezia - Inter 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'da şampiyonluk adaylarından Inter, Spezia ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Milano temsilcisi sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve zirve yürüyüşünde hata yapmadı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri; 31. dakikada Marcelo Brozovic, 73. dakikada Lautaro Martinez ve 90+3. dakikada Alexis Sanchez kaydetti. Spezia'nın tek golü ise 88. dakikada Giulio Maggiore'den geldi.

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 75 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Inter, puanını 69'a yükseltti. Spezia ise 33 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Inter, kendi sahasında Roma'yı ağırlayacak. Spezia ise Torino deplasmanına çıkacak.

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