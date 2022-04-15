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Juventus'tan Juan Cuadrado ile yola devam kararı! Sözleşmesi yenilendi

Juventus'un Kolombiyalı yıldızı Juan Cuadrado'nun sözleşmesi sona ermek üzereydi. İtalya Serie A'nın dev ekibi oyuncusuyla olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattığını duyurdu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 16:25
Juventus'tan Juan Cuadrado ile yola devam kararı! Sözleşmesi yenilendi


Serie A'da bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Juventus'ta yıldız futbolcu Cuadrado ile yola devam kararı alındı. Oyuncuyla sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatan siyah-beyazlı takım, yaptığı açıklamada, "Juan'ın Juventus'taki hikâyesi devam ediyor. Juan'ı sözleşmesini 2023'e kadar uzattığımızı duyurmaktan mutluyuz. Juan eşsizdir ve yeri doldurulamaz. Tekrar birlikte olmak harika." ifadelerine yer verdi.

262 maça çıktı

İtalyan ekibine kiralık olarak katılan ve 2 sezon boyunca kiralık olarak forma giyen Juan Cuadrado'nun bonservisi 2017 yılında alınmıştı. Juvenruıs ile toplamda 262 karşılaşmada görev alan Kolombiyalı futbolcu, bu maçlarda 24 gole imza atarken 59 da asist kaydetti.

Bu sezon 40 karşılaşmada görev alan33 yaşındaki futbolcu, 5 gol 5 asistlik performans sergiledi.

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