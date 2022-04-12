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Atalanta'nın Merih Demiral planı! Milli futbolcu Manchester United yolcusu

Atalanta'ya transfer olmasının ardından performansını yukarı çeken Merih Demiral, Avrupa devlerinin de ilgisini çekmeye başladı. Milli futbolcudan kar etmeyi planlayan Atalanta da bonservisini alarak satışını yapmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalara başlayan İtalyan ekibini transfer hedefinde ise Manchester United'in olduğu ifade edildi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 10:55
Atalanta'nın Merih Demiral planı! Milli futbolcu Manchester United yolcusu

İtalya'da Atalanta forması ile başarılı bir sezon geçiren ve yeniden form yakalayan başarılı defans oyuncusu sezon sonu bir transfer daha gerçekleştiriyor.

ATALANTA'NIN MERİH PLANI

Atalanta, gösterdiği müthiş performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Merih Demiral'ın opsiyonunu kullanma kararı aldı ancak İtalyan ekibinin planı bununla sınırlı değil.

Akşam'ın İtalya basınından aktardığı habere göre, Merih Demiral'ın tapusunu 28 milyon Euro karşılığında alacak olan Atalanta, oyuncuya imza attırır artırmaz Manchester United ile masaya oturacak. İngiliz devi geçtiğimiz haftalarda Merih Demiral için dirsek temasında bulunmuştu.

40 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Manchester United söz konusu hamlesinde Merih Demiral için 30 milyon Euroyu gözden çıkarırken, Atalanta'nın milli stoperimizden elde etmek istediği gelir de belli oldu.Atalanta'nın pazarlık masasına 40 milyon Euro ile oturacağı ifade edildi.

Eğer orta yolun bulunması durumunda Merih Demiral aynı gün Manchester United'a imza atacak.

MERİH DEMİRAL'IN ATALANTA PERFORMANSI

Merih Demiral bu sezon Atalanta forması ile tüm kulvarlarda toplamda 34 maça çıktı. 34 maçta 2 gol 2 asist katkısı sunmayı başaran 24 yaşındaki milli yıldız toplamda 2701 dakika da sahada kalma başarısı gösterdi.

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