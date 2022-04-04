Haberler İtalya Serie A Son dakika spor haberleri: İtalyan basını Hakan Çalhanoğlu'nu manşete taşıdı!

Son dakika spor haberleri: İtalyan basını Hakan Çalhanoğlu'nu manşete taşıdı!

Son dakika spor haberleri... Inter'in, Juventus'u 1-0 mağlup ettiği maçta takımının golünü kaydeden Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da gündem oldu. Ünlü spor sitesi La Gazzetta dello Sport, milli futbolcunun kişisel hayatını haberleştirdi. Gazete, yıldız ismin sevdiği yemeklerden vücudundaki dövmelere kadar birçok konudan bahsetti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 14:06
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Son dakika spor haberleri: İtalyan basını Hakan Çalhanoğlu'nu manşete taşıdı!

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, takımının Juventus'la oynadığı karşılaşmada penaltıdan attığı golle galibiyeti getirdi.

Son dakika spor haberleri: İtalyan basını Hakan Çalhanoğlu'nu manşete taşıdı!

Milli futbolcu İtalyan basınında yeniden gündem oldu. Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport yıldız ismin kişisel yönlerini ele aldı.

Son dakika spor haberleri: İtalyan basını Hakan Çalhanoğlu'nu manşete taşıdı!

"Pirinç pilavı, moda, dövme ve din" başlığı ile verilen haberde, "Çalhanoğlu'nun favori yemeği etli pilav. Ancak domuz etinden değil. Beslenme alışkanlığı Türk olması ve diniyle alakalı. O bir Müslüman ve Ramazan ibadetini yerine getiriyor. Alkol içmiyor ve domuz eti yemiyor. İtalyan mutfağını da çok seviyor." ifadelerine yer verildi.

Son dakika spor haberleri: İtalyan basını Hakan Çalhanoğlu'nu manşete taşıdı!

Milli yıldız için müzik dinlemeyi bir "tutku" olarak nitelendiren gazete, "İtalyan ve Avrupa müziğinden ziyade Türkçe şarkılar dinliyor. En sevdiği tür hip-hop ile reggaeton" bilgilerine yer verdi.

Son dakika spor haberleri: İtalyan basını Hakan Çalhanoğlu'nu manşete taşıdı!

Hakan Çalhanoğlu'nun dini ibadetlerini yerine getirdiğine vurgu yapılan haberde, milli futbolcunun 2015'te Mekke'ye gittiği ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: İtalyan basını Hakan Çalhanoğlu'nu manşete taşıdı!

Öte yandan daha önce Galatasaraylı olduğunu sık sık dile getiren yıldız orta sahanın dövmelerine ilişkin de, "Kolunda 10 yazan ve kariyerini orada bitirmeyi hayal ettiği Galatasaray'a ithafen aslan figürü olan dövmeleri var" bilgisi paylaşıldı.

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