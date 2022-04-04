Son dakika spor haberleri: İtalyan basını Hakan Çalhanoğlu'nu manşete taşıdı!

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, takımının Juventus'la oynadığı karşılaşmada penaltıdan attığı golle galibiyeti getirdi.
İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, takımının Juventus'la oynadığı karşılaşmada penaltıdan attığı golle galibiyeti getirdi.
Milli futbolcu İtalyan basınında yeniden gündem oldu. Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport yıldız ismin kişisel yönlerini ele aldı.
"Pirinç pilavı, moda, dövme ve din" başlığı ile verilen haberde, "Çalhanoğlu'nun favori yemeği etli pilav. Ancak domuz etinden değil. Beslenme alışkanlığı Türk olması ve diniyle alakalı. O bir Müslüman ve Ramazan ibadetini yerine getiriyor. Alkol içmiyor ve domuz eti yemiyor. İtalyan mutfağını da çok seviyor." ifadelerine yer verildi.
Milli yıldız için müzik dinlemeyi bir "tutku" olarak nitelendiren gazete, "İtalyan ve Avrupa müziğinden ziyade Türkçe şarkılar dinliyor. En sevdiği tür hip-hop ile reggaeton" bilgilerine yer verdi.
Hakan Çalhanoğlu'nun dini ibadetlerini yerine getirdiğine vurgu yapılan haberde, milli futbolcunun 2015'te Mekke'ye gittiği ifade edildi.
Öte yandan daha önce Galatasaraylı olduğunu sık sık dile getiren yıldız orta sahanın dövmelerine ilişkin de, "Kolunda 10 yazan ve kariyerini orada bitirmeyi hayal ettiği Galatasaray'a ithafen aslan figürü olan dövmeleri var" bilgisi paylaşıldı.