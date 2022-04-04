Son dakika spor haberleri: İtalyan basını Hakan Çalhanoğlu'nu manşete taşıdı!

"Pirinç pilavı, moda, dövme ve din" başlığı ile verilen haberde, "Çalhanoğlu'nun favori yemeği etli pilav. Ancak domuz etinden değil. Beslenme alışkanlığı Türk olması ve diniyle alakalı. O bir Müslüman ve Ramazan ibadetini yerine getiriyor. Alkol içmiyor ve domuz eti yemiyor. İtalyan mutfağını da çok seviyor." ifadelerine yer verildi.