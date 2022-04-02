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Lazio - Sassuolo maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Lazio Sassuolo maçı CANLI İZLE

Serie A'nın 31. haftasında Lazio ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Peki, Lazio - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Lazio - Sassuolo maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 12:14
Lazio - Sassuolo maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Lazio Sassuolo maçı CANLI İZLE

İtalya Serie A'nın 31. hafta maçında Lazio ile Sassuolo kozlarını paylaşacak. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

LAZIO - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio ile Sassuolo arasında oynanacak maç 2 Nisan Cumartesi günü TSİ 19.00'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

LAZIO SASSUOLO MUHTEMEL İLK 11'LER

Lazio: Strakosha; Lazzari, Acerbi, Felipe, Marusic; Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic; Zaccagni, Immobile, Anderson

Sassuolo: Consigli; Kyriakopoulos, Ferrari, Ayhan, Muldur; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca

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