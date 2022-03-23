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Son dakika transfer haberleri: Juventus Mohamed Salah'la ilgileniyor!

Son dakika transfer haberleri... Premier Lig ekibi Liverpool'la sözleşmesi 2023'te bitecek olan Mısırlı golcü Mohamed Salah, Juventus'un radarına girdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 12:03
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Son dakika transfer haberleri: Juventus Mohamed Salah'la ilgileniyor!

İngiltere Pr Lig ekiplerinden Liverpool forması giyen yıldız futbolcu Mohamed Salah'ın kulübü ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. Mısırlı golcüyle ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia geldi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Juventus, Liverpool'dan ayrılmak ve maaşını yükseltmek isteyen Mısırlı futbolcu Mohamed Salah'la ilgileniyor. Salah'ın mevcut maaşının yıllık 12 milyon euro olduğu hatırlatılırken İtalyan ekibinin Rudiger, Pogba ve Jorginho gibi isimler üzerinde de çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.

Mohamed Salah, 2017'den bu yana formasını giydiği Liverpool'da çıktığı 239 karşılaşmada 153 gol atarken 57 de asist yapma başarısı gösterdi.

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