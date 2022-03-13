Fiorentina - Bologna: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Fiorentina ile Bologna, Artemio Franchi Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, rakibini 70. dakikada Lucas Torreira'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Öte yandan konuk takımda Kevin Bonifazi, mücadelenin 41. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Fiorentina bu sonuçla puanını 46'ya yükseltti. Bu sezonki 13. yenilgisini alan Bologna ise 33 puanda kaldı.

Serie A'nın 30. haftasında Fiorentina, 19 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00'de Inter deplasmanına konuk olacak. Bologna ise 20 Mart Pazar günü TSİ 22.45'te Atalanta'yı ağırlayacak.