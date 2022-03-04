Haberler İtalya Serie A Inter - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Inter - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Inter sahasında Salernitana ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 11:23 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 11:24
Inter - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Inter - Salernitana maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. Inter, Salernitana ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Inter - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - SALERNITANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Salernitana maçı 4 Mart Cuma (bugün) TSİ 22:45'te S Sport 2'de canlı ytayınlanacak.

DİĞER
‘Küçük İbo’ yıllar sonra ortaya çıktı! Gören tanıyamıyor! Küçük İbo'nun son hali sosyal medyada trend oldu!
SON DAKİKA! Akrep Nalan'dan kahreden haber! 67 yaşında hayatını kaybetti...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor