Inter - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Inter - Salernitana maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. Inter, Salernitana ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Inter - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - SALERNITANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Salernitana maçı 4 Mart Cuma (bugün) TSİ 22:45'te S Sport 2'de canlı ytayınlanacak.