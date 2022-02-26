Haberler İtalya Serie A Empoli - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Empoli - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Empoli ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Empoli - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 14:54 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 14:57
Empoli - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Empoli - Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Empoli ile Juventus kozlarını paylaşacak.

Juventus, mücadele öncesi topladığı 47 puanla 4. sırada yer alıyor. 31 puanı bulunan Empoli ise 13. sırada bulunuyor.

EMPOLI - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Serie A'nın 27. haftasında oynanacak Empoli - Juventus maçı 26 Şubat Cumartesi (bugün) TSİ 20.05'te başlayacak ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

EMPOLI - JUVENTUS MUHTEMEL 11'LER

Empoli: Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata

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