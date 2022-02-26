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Empoli - Juventus: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Juventus deplasmanda Empoli ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele konuk takımın 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı. Serie A'da 14. galibiyetini Juventus puanını 50 yaptı ve lider Milan ile arasındaki farkı 7'e düşürdü. Empoli ise 31 puanda kaldı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 22:50
Empoli - Juventus: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Juventus, İtalya Serie A'nın 27. haftasında Empoli'ye konuk oldu.

Moise Kean ile 32'de öne geçen Juventus, 40'da Zurkowski'nin golüne engel olamadı. İlk yarı bitmek üzereyken Juventus'un Sırp yıldızı Dusan Vlahovic 45+2'de takımını öne geçiren golü kaydetti.

Torino temsilcisi ikinci yarıda Vlahovic'in yeniden sahneye çıkmasıyla skoru 3-1'e getirdi.

Ev shibinde La Mantia 76'da attığı golle skoru belirledi.

Serie A'da 14. galibiyetini Juventus puanını 50 yaptı ve lider Milan ile arasındaki farkı 7'e düşürdü. Empoli ise 31 puanda kaldı.

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