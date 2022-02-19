Son dakika spor haberleri: Inter Martinez'in yerine 3 aday belirledi!

Serie A ekiplerinden Inter formasıyla başarılı bir grafik çizen Arjantinli futbolcu Lautaro Martinez taliplerini artırıyor. İtalyan basını da Inter'in, yıldız isim için yeni bir karar aldığını duyurdu.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Inter, Martinez için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak. Bu arada İtalyan ekibinin, Arjantinli yıldızın alternatiflerini belirlediği de iddia edildi.

Buna göre Inter, Martinez takımdan ayrılması durumunda Juventus'ta forma giyen Paulo Dybala, Sassuolo'dan Gianluca Scamacca ve Lille'den Jonathan David için harekete geçecek.