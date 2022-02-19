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Son dakika spor haberleri: Inter Martinez'in yerine 3 aday belirledi!

Son dakika spor haberleri... Inter forması giyen 24 yaşındaki Arjantinli golcü Lautaro Martinez, Avrupa transfer piyasasını hareketlendirdi. İtalyan kulübü ise yıldız ismin ayrılma ihtimaline karşsın alternatiflerini belirledi. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 10:14
Son dakika spor haberleri: Inter Martinez'in yerine 3 aday belirledi!

Serie A ekiplerinden Inter formasıyla başarılı bir grafik çizen Arjantinli futbolcu Lautaro Martinez taliplerini artırıyor. İtalyan basını da Inter'in, yıldız isim için yeni bir karar aldığını duyurdu.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Inter, Martinez için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak. Bu arada İtalyan ekibinin, Arjantinli yıldızın alternatiflerini belirlediği de iddia edildi.

Buna göre Inter, Martinez takımdan ayrılması durumunda Juventus'ta forma giyen Paulo Dybala, Sassuolo'dan Gianluca Scamacca ve Lille'den Jonathan David için harekete geçecek.

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