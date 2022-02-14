Marco Giampaolo'dan flaş sözler! "Milan'a hocalık yapmadım..."

Serie A'da Sampdoria, Milan'a Rafael Leao'nun golüyle 1-0 mağlup oldu. Böylece Sampdoria'yı çalıştıran Marco Giampaolo eski takımına kaybetti.

Maçtan önce Marco Giampaolo, Milan günlerini anlattı. İsviçreli teknik adam Milan macerasının hayal kırıklığıyla geçtiğini söyledi.

"MILAN TARAFTARLARI BENİ HATIRLAMIYOR"



Marco Giampaolo, Milan'da çok kısa bir süre görev yaptığını belirtirken orada geçirdiği zamanı 'piknik' olarak nitelendirdi.

"Muhtemelen doğru yere yanlış zamanda gittim. Sanırım o zaman hak etmiştim ve oradaydım ama böyle bitmemeliydi"

"Milan'a hocalık yapmadım bile, taraftarlar beni hatırlamıyorlar. 7 maçlık bir piknikti"

MARCO GIAMPAOLO MILAN'DA NE YAPTI?



Giampaolo'nun San Siro'daki görevi oldukça kısa sürdü. İsviçreli antrenör takımın başında yalnızca 7 maça çıktı.

Milan, Gennaro Gattuso ile yolları ayırdıktan sonra 2019'da Giampaolo'yu göreve getirdi ve 2019-20 sezonuna İsviçreli antrenörle başladı.

Giampaolo, Milan'ın başında Serie A'da 7 maça çıktıktan sonra görevden alındı. Giampaolo 7 maçta 3 galibiyet ve 4 yenilgi aldı.

Giampaolo ile yolları ayırdıktan sonra Stefano Pioli'ye takımı devreden Milan yönetimi İtalyan hocayla çalışmayı sürdürüyor.

2016-19 yılları arasında Sampdoria'da görev yapan Giampaolo kısa süreli Milan macerasının ardından bir sezon Torino'yu çalıştırdı. 54 yaşındaki çalıştırıcı bu sezon ise Sampdoria'ya geri döndü.