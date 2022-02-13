Sassuolo - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Sassuolo - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Serie A'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. 25. hafta maçında milli futbolcularımız Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün formasını giydiği Sassuolo, Roma ile kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Sassuolo, topladığı 29 puanla 12. sırada bulunuyor. 39 puanı bulunan Roma ise 7. sırada yer alıyor.
SASSUOLO - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Serie A'nın 25. haftasında oynanacak Sassuolo - Roma maçı, 13 Şubat Pazar (bugün) TSİ 20.00'de başlayacak ve S Sport 2'den canlı yayınlanacak.
SASSUOLO - ROMA MUHTEMEL 11'LER
Sassuolo: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Traore, Defrel, Berardi
Roma: Patricio; Smalling, Mancini, Kumbulla; Maitland-Niles, Pellegrini, Oliveira, Vina; Mkhitaryan; El Shaarawy, Abraham