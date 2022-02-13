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Hellas Verona - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Serie A'nın 25. haftasında Hellas Verona ile Udinese karşı karşıya gelecek. Peki, Hellas Verona - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Hellas Verona - Udinese maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 11:27
Hellas Verona - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Hellas Verona - Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. 25. hafta maçında Hellas Verona ile Udinese kozlarını paylaşacak.

Mücadele öncesi Hellas Verona, topladığı 33 puanla 9. sırada bulunuyor. 27 puanı bulunan Udinese ise 14. sırada yer alıyor.

HELLAS VERONA - UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Serie A'nın 25. haftasında oynanacak Hellas Verona - Udinese maçı, 13 Şubat Pazar (bugün) TSİ 17.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

HELLAS VERONA - UDINESE MUHTEMEL 11'LER

Hellas Verona: Montipo; Casale, Koray Günter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Praszelik; Simeone

Udinese: Silvestri; Becao, Mari, Perez; Soppy, Jajalo, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto

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