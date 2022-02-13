Haberler İtalya Serie A Atalanta - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Atalanta - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Serie A'nın 25. haftasında milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta ile Juventus kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 11:21
Atalanta - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Atalanta - Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. 25. hafta maçında milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, Juventus ile kozlarını paylaşacak.

Mücadele öncesi Atalanta, topladığı 43 puanla 5. sırada bulunuyor. 45 puanı bulunan Juventus ise 4. sırada yer alıyor.

ATALANTA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Serie A'nın 25. haftasında oynanacak Atalanta - Juventus maçı, 13 Şubat Pazar (bugün) TSİ 22.45'te başlayacak ve S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

ATALANTA - JUVENTUS MUHTEMEL 11'LER

Atalanta: Sportiello; Toloi, Merih, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskiy, Boga; Muriel

Juventus: Szczesny; de Sciglio, de Ligt, Bonucci, Danilo; Rabiot, Locatelli, Zakaria; Dybala; Vlahovic, Morata

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