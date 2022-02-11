Milan'dan Interli Ivan Perisic'e transfer kancası! Hakan Çalhanoğlu'nun intikamı alınacak

Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesinin bitmesinden faydalanarak ezeli rakibi Milan'ın elinden söküp alan Inter'e karşı saldırı geliyor. Milan, Inter ile sözleşmesi sona erecek olan Ivan Perisic'i bonservisi elinde olacak şekilde bedelsiz transfer etmek için harekete geçti.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN İNTİKAMI

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katan Inter, yıldız oyuncuyla bu sezon birçok maçın kilidini açmayı başardı. Bu sezon Serie A'da çıktığı 20 maçta 6 gol 9 asist yapan Hakan, Inter taraftarının sevgisini kazanırken, teknik direktör Inzaghi için de en kilit isimlerden biri olmayı başardı.

TRANSFER IBRAHIMOVIC'E BAĞLI

Inter'de Ivan Perisic ile çalışmış olan Milan teknik direktörü Pioli, Hırvat oyuncuyu yeniden takımında istiyor. 4-2-3-1'in forvet arkasında rolünü hazırladığı oyuncu için yönetime ısrar ediyor. Milan yönetimi ise son kararını Ibrahimovic'in durumuna göre verecek. Akşam'ın İtalyan basınına dayandırdığı habere göre; ; Milan, Ibrahimovic ile yolları ayırırsa ondan boşalacak maaş kontenjanı Perisic'e harcanacak. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun intikamını Perisic ile almış olacak.