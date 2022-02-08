Inter-Roma: 2-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Kupası çeyrek finalinde Inter, sahasında Roma'yı konuk etti. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçı Inter 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Mücadeleye hızlı başlayan Inter, 2. dakikada Perisic'in asisti ve Dzeko'nun golüyle öne geçerek ilk yarıyı önde tamamladı.

İkinci yarıda Roma skora dengeyi getirmeye çalışsa da Inter, 68'de Alexis Sanchez'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Maçın sonuna kadar skoru korumayı başaran Inter, sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 85. dakikada oyuna dahil oldu. Çeyrek finalin diğer eşleşmelerinde Milan - Lazio, Atalanta - Fiorentina ve Juventus - Sassuolo karşılaşmaları oynanacak.