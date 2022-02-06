Gianluigi Buffon rekor kırdı!

Gianluigi Buffon, Ocak ayında 44 yaşına girdi ancak yıllara meydan okumaya devam ediyor.

İtalyan efsane, Juventus'tan ayrıldıktan sonra altyapısında yetiştiği Parma'ya geri dönmüş ve Serie B'de oynamayı göze almıştı.

Parma, Serie B'de zor günler geçiriyor ancak bu durum 44 yaşındaki Buffon'un yeni bir rekor kırmasına engel değil.

BUFFON'DAN ULAŞILMASI ZOR REKOR

Around Turin'in bilgisine göre Gianluigi Buffon, Parma'nın Benevento ile 0-0 berabere kaldığı maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Gianluigi Buffon, resmi kayıtlara göre profesyonel kariyerinde 500 maçta kalesini gole kapatan ilk file bekçisi oldu.

Buffon kariyeri boyunca Juventus'ta 322, Parma'da 92, PSG'de 9 ve İtalya Milli Takımı'nda 77 kez olmak üzere toplam 500 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

PARMA'NIN LİGDEKİ DURUMU NASIL?

Parma'da Buffon'un yanı sıra Goran Pandev ve Franco Vazquez gibi önemli isimler de top koşturuyor. Ancak İtalyan ekibinin Serie B'deki durumu iç açıcı değil.

20 takımın mücadele ettiği ligde geride kalan 21 maçta 25 puan toplayan Parma 13. sırada yer alıyor. Parma küme düşme potasının yalnızca 2 puan üstünde. Sarı-lacivertlilerin play-off potasıyla arasındaki puan farkı ise 7. Parma lider Lecce'nin ise 16 puan arkasında.

Parma ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Buffon, 45 yaşında kontratını tamamlayacak.