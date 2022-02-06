Atalanta - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Fiorentina ile Lazio 24. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA - CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta - Cagliari maçı 6 Şubat Pazar günü saat 14:30'da başladı. Maç S Sport 2'de canlı yayınlanıyor.