Roma, VAR için hakem işe aldı

Teknik direktörlüğünü Mourinho'nun yaptığı Serie A ekibi Roma, VAR'da kararların nasıl ve ne zaman alınması gerektiği konusunda mevcut kuralları ve düzenlemeleri daha iyi anlamak için emekli hakem Gianpaolo Calvarese'yi işe aldı. Gianpaolo Calvarese yalnız Jose Mourinho'nun takımıyla değil aynı zamanda akademiler ve kadın takımıyla da ilgilenecek. Roma, Serie A'da 23 haftada topladığı 38 puanla 6. sırada. Jose Mourinho'nun ekibi ile beşinci sıradaki Juventus arasında 4 puan fark var. Lider Inter'in ise 22 haftada 53 puanı bulunuyor.