75 milyona Juve'ye

İtalya Serie A'da bu sezon şampiyonluk iddiasından uzak kalan ve yeni yapılanmaya giden Juventus, Avrupa'nın transfer gündeminde ilk sıraya yerleşti. Siyah- beyazlılar, bu sezon 21 maçta 17 golle dikkatleri üzerine çeken ve transferin gözdesi olan Fiorentina'nın Sırp santrforu Dusan Vlahovic'i kadrosuna kattı. Dün sabah saatlerinde Torino'da sağlık kontrollerinden geçen 22 yaşındaki golcü, 75 milyon euro karşılığında Juve'ye imza attı.

YILLIK 7 MİLYON EURO KAZANACAK

Juventus'tan takasta oyuncu veya taksitli ödeme kabul etmeyeceğini açıklayan Fiorentina Sportif Direktörü Prade, "Juventus dışında da teklifler aldık ama oyuncunun tarafından cevap alamadık. Sözleşme uzatmaya çalıştık ama kabul edilmedi. Oyuncunun değeri normalde 70 milyon euro'dan daha fazla ama yıllık gelirimiz de 75 milyon Euro" bilgisini verdi. Torino ekibi, Vlahovic'e yıllık 7 milyon euro ödeyecek.