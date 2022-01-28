Haberler İtalya Serie A Son dakika transfer haberi: Inter Robin Gosens'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Son dakika transfer haberi: Inter Robin Gosens'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Son dakika transfer haberleri... Serie A devi Inter, Atalanta forması giyen 27 yaşındaki Alman sol bek Robin Gosens'i zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 09:55
Son dakika transfer haberi: Inter Robin Gosens'i kiralık olarak kadrosuna kattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Atalanta'nın Alman sol beki Robin Gosens'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Inter kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Atalanta kulübüyle, 27 yaşındaki futbolcunun zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanmasına yönelik anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Atalanta kulübündan yapılan açıklamada da 2017'de Hollanda'dan gelen Gosens'e takıma yaptığı katkılardan ötürü teşekkür edildi ve başarı dilendi.

Gosens, yeni kulübünün televizyon kanalına verdiği demeçte, Inter'de oynamanın kendisi için gurur verici olduğunu dile getirdi.

İtalyan Corriere dello Sport gazetesi, Inter'in Alman milli oyuncuyu satın alma bedeli olarak 25 milyon avro ödemesi gerektiğini yazdı.


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