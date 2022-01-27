Haberler İtalya Serie A TRANSFER HABERİ - Lazio Muriqi'nin yeni adresini resmen açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

TRANSFER HABERİ - Lazio Muriqi'nin yeni adresini resmen açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Spor haberi... Süper Lig'de transfer hareketliliği tüm hızıyla sürerken, bu sezon beklentilerin hayli altında kalan Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da hamleler ardı ardına geliyor. Birçok isimle temaslarını sıklaştıran iki dev kulüp, Vedat Muriqi konusunda bir kez daha karşı karşıya gelmişti. Muriqi transferi için Lazio cephesinden flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 10:50 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 10:53
CEVDET BERKER İŞLEYEN
TRANSFER HABERİ - Lazio Muriqi'nin yeni adresini resmen açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'de 12 Ocak tarihinde başlayan transfer dönemi sonrası kulüpler çalışmalarını sürdürürken, Avrupa'da da transfer gündemi hayli hareketli.

TRANSFER HABERİ - Lazio Muriqi'nin yeni adresini resmen açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Özellikle Süper Lig'in dev kulüpleri Fenerbahçe ve Galatasaray zirvenin gerisinde kalırken, ara transferi en verimli şekilde geçirmek isterken forvet bölgesi için Vedat Muriqi'yi gündemlerine almıştı.

TRANSFER HABERİ - Lazio Muriqi'nin yeni adresini resmen açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen ve buradaki başarılı performansı sonrası İtalya'nın köklü kulüplerinden Lazio'ya transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi, Lazio'daki performansıyla beklentilerin hayli altında kalmış ve satış listesine konulmuştu.

TRANSFER HABERİ - Lazio Muriqi'nin yeni adresini resmen açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Aynı isim için ikinci kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Muriqi için Lazio cephesinden resmi bir açıklama geldi.

TRANSFER HABERİ - Lazio Muriqi'nin yeni adresini resmen açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İtalya'nın önde gelen haber kaynaklarından Corrierel Dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ciddi anlamda istediği hatta oyuncunun da Türkiye'ye sıcak baktığı ancak Lazio'nun Muriqi transferi için İspanyol ekibi Mallorca ile büyük oranda anlaştığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Lazio Muriqi'nin yeni adresini resmen açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Lazio Sportif Direktörü Igli Tare yaptığı açıklamada "Muriqi için Mallorca ile görüşüyoruz , ancak henüz bir anlaşmaya varmadık" ifadelerini kullanırken, bu transferi de doğrulamış oldu.

TRANSFER HABERİ - Lazio Muriqi'nin yeni adresini resmen açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Anlaşmanın detayları henüz netlik kazanmazken, İspanyol ekibinin satın alma opsiyonlu kiralama formulünü kullanması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Lazio Muriqi'nin yeni adresini resmen açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Lazio cephesi de bu transfere sıcak bakarken, Muriqi'nin satılması sonrası yeni bir golcü alınması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Lazio Muriqi'nin yeni adresini resmen açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın alınan bu kötü gelişme sonrası nasıl bir hamle yapacağı merak konusu...

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