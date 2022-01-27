TRANSFER HABERİ - Lazio Muriqi'nin yeni adresini resmen açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'de 12 Ocak tarihinde başlayan transfer dönemi sonrası kulüpler çalışmalarını sürdürürken, Avrupa'da da transfer gündemi hayli hareketli.
Özellikle Süper Lig'in dev kulüpleri Fenerbahçe ve Galatasaray zirvenin gerisinde kalırken, ara transferi en verimli şekilde geçirmek isterken forvet bölgesi için Vedat Muriqi'yi gündemlerine almıştı.
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen ve buradaki başarılı performansı sonrası İtalya'nın köklü kulüplerinden Lazio'ya transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi, Lazio'daki performansıyla beklentilerin hayli altında kalmış ve satış listesine konulmuştu.