TRANSFER HABERİ - Lazio Muriqi'nin yeni adresini resmen açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Aynı isim için ikinci kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Muriqi için Lazio cephesinden resmi bir açıklama geldi.

İtalya'nın önde gelen haber kaynaklarından Corrierel Dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ciddi anlamda istediği hatta oyuncunun da Türkiye'ye sıcak baktığı ancak Lazio'nun Muriqi transferi için İspanyol ekibi Mallorca ile büyük oranda anlaştığı belirtildi.