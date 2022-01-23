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Vlahovic iddiası

Arsenal, Fiorentina’nın 21 yaşındaki Sırp golcüsü için 55 milyon euro ve Lucas Torreira’yı teklif etti. Juventus ise 35 milyon ile Kulusevski’yi önerdi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 06:50
Vlahovic iddiası
2018 yılında 2 milyon euro'ya Partizan'dan Fiorentina'ya transfer olan Dusan Vlahovic gösterdiği performansa devlerin radarına girdi. 2019- 2020'de 35 maçta 9 gol, 2 asist; 2020-21'de 40 karşılaşmada 20 gol, 2 asistle oynayan Vlahovic, daha bu sezonun yarısında geçen yılı yakaladı. İtalyan devinde 24 karşılaşmada 20 kez fileleri havalandırıp, 4 de gol pası veren Vlahovic, değerini 70 milyon euro'ya yükseltti. Sözleşmesi 2023'te bitecek ve yaklaşık 1.5 milyon euro kazanan Sırp oyuncu, kulübünün yeni kontrat teklifini geri çevirdi. Arsenal'in bunun üzerine 55 milyon euro ve Lucas Torreira'yı teklif ettiği ortaya çıktı. Juventus'un ise 35 milyon euro ile Kulusevski'yi önerdiği belirtildi. Fiorentina'nın Arsenal'in teklifine sıcak baktığını gelen haberler arasında.
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