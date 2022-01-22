Haberler İtalya Serie A Inter Venezia 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Inter Venezia 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Inter sahasında Venezia'yı ağırladı. Zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Inter'e galibiyeti getiren golleri Nicolo Barella ve Edin Dzeko kaydetti. Venezia'nın tek golü Thomas Henry'den geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 22:25
Inter Venezia 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 23. haftasında lider Inter, Venezia'yı son dakikada gelen golle 2-1 yendi. Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda yapılan karşılaşmada, lig lideri Inter ile küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Venezia kozlarını paylaştı. Konuk Venezia, Thomas Henry'nin 19. dakikadaki golüyle öne geçerken, Inter'de Nicolo Barella 40. dakikada skoru yeniden eşitledi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıda, Inter galip gelmek için baskısını arttırdı ve 90. dakikada Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko'nun golüyle maçı 2-1 kazandı.

Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakika boyunca mücadele etti. Bu galibiyetle puanını 53'e yükselten Inter, bir maçı eksik şekilde Serie A'da liderliğini sürdürdü. Konuk Venezia ise bu maçla ligdeki 12. yenilgisini aldı. Venezia, 18 puanla 17. sırada bulunuyor.

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