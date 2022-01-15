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Juventus Udinese: 2-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Juventus, Serie A'nın 22. haftasında udinese'yi ağırladı. Tolgay Arslan'ın 11'de başladığı ve 85 dakika sahada kaldığı mücadeleden Juve, 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 01:51
Juventus Udinese: 2-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Serie A'nın 22. haftasında Juventus, sahasında Udinese'yi ağırladı.

Allianz Stadı'nda oynanan maçı Juventus 2-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Karşılaşmada Juventus 19. dakikada Dybala ile öne geçti. Oyunun kontrolünü elinde bulunduran ev sahibi ekip rakibine pozisyon vermesine rağmen kalesini gole kapattı. 79. dakikada Weston McKennie'nin golüyle fark ikiye çıktı ve Juventus üç puanı kaptı.

Mücadelede Udineseli Türk asıllı oyuncu Tolgay Arslan, ilk 11'de başladığı maçta 85 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Juventus, 41 puana yükseldi. Udinese ise 20 puanda kaldı.

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