Haberler İtalya Serie A İtalya Süper Kupa finali: Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Süper Kupa finali: Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Süper Kupa final maçında Inter ile Juventus kozlarını paylaşacak. İtalya'nın İki dev takımı da Süper Kupa'yı müzesine götürmek istiyor. Peki Inter – Juventus Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlancak? İşte Inter – Juventus maçına dair tüm bilgiler...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 22:26
İtalya Süper Kupa finali: Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Süper Kupa final maçında Inter ile Juventus kozlarını paylaşacak. İtalya'nın İki dev takımı da Süper Kupa'yı müzesine götürmek istiyor. Peki Inter – Juventus Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlancak?

INTER – JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Inter - Juventus İtalya Süper Kupa maçı, 12 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 23.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Milan'da, Stadio Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak. Bu zorlu karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martínez

Juventus: Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi; Kulusevski; Morata

DİĞER
Son dakika... Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi! Löw, Bilic, Jesus derken...
Osman Bey sırtından bıçaklandı! Kuruluş Osman 78. bölüm fragmanı yayınlandı: Biz ölürsek şehit oluruz! Ölmez sağ kalır isek...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor