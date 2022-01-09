7 gollü maçta kazanan Juve! Roma 3-4 Juventus (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Ligin 21. haftasında Roma ile Juventus karşı karşıya geldi. Tam 7 golün atıldığı ve temposuyla nefes kesen maçı Juventus 4-3'lük skorla kazandı.

Maçta gol perdesini 11. dakikada Tammy Abraham açtı. Bu gole Juventus cephesinden yanıt 18'de Dybala'dan geldi. Ev sahibi ekip 48'de Mkhitaryan ve 53'te Pellegrini'nin golleriyle skoru 3-1'e getirdi. Ancak Juventus, 70. dakikada Locatelli, 72. dakikada Kulusevski, 77. dakikada De Sciglio'nun attığı gollerle maçı 4-3'e getirmeyi başardı.

Roma 83. dakikada Pellegrini ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Juventus'ta ise De Ligt 81. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Juventus 38 puana yükseldi. Roma ise 32 puanda kaldı.