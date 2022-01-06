Haberler İtalya Serie A Lazio Empoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

Lazio Empoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Ligde 31 puanla 8. sırada yer alan Lazio sahasında 27 puanlı Empoli'yi ağırlayacak. Futbolseverler mücadeleye ilişkin yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Lazio-Empoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 10:53
Lazio Empoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

🔗CANLI SKOR - Lazio-Empoli maçını takip etmek için tıklayın!

İtalya Serie A'da 20. hafta maçları oynanacak. Ligin güçlü ekiplerinden Lazio sahasında Empoli'yi konuk edecek. İşte karşılaşmaya dair tüm merak edilenler...

📺LAZIO-EMPOLI MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio'nun sahasında Empoli'yi konuk edeceği maç bugün TSİ 16.30'da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📝LAZIO-EMPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lazio: Strakosha; Marusic, Felipe, Radu, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni

Empoli: Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Ricci, Henderson; Bajrami; Pinamonti, Di Francesco

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