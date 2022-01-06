Lazio Empoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

🔗CANLI SKOR - Lazio-Empoli maçını takip etmek için tıklayın!
İtalya Serie A'da 20. hafta maçları oynanacak. Ligin güçlü ekiplerinden Lazio sahasında Empoli'yi konuk edecek. İşte karşılaşmaya dair tüm merak edilenler...
📺LAZIO-EMPOLI MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Lazio'nun sahasında Empoli'yi konuk edeceği maç bugün TSİ 16.30'da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
📝LAZIO-EMPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Lazio: Strakosha; Marusic, Felipe, Radu, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni
Empoli: Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Ricci, Henderson; Bajrami; Pinamonti, Di Francesco