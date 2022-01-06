Bologna Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

🔗CANLI SKOR - Bologna-Inter maçını takip etmek için tıklayın!
İtalya Serie A'da 20. hafta maçları oynanacak. Lider Inter deplasmanda Bologna'ya konuk olacak. Zorlu mücadelede, cezası bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu forma giyemeyecek. Inter'in 46, ev sahibi ekip Bologna'nın 27 puanı bulunuyor. İşte karşılaşmaya dair tüm merak edilenler...
📺BOLOGNA-INTER MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bologna'nın sahasında Inter'i ağırlayacağı maç bugün TSİ 14.30'da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
📝BOLOGNA-INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Bologna: Skorupski; Soumaoro, Bonifazi, Theate; De Silvestri, Svanberg, Medel, Dijks; Soriano; Orsolini, Arnautovic
Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Martinez