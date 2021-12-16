Haberler İtalya Serie A Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo sözleri!

Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo sözleri!

İtalya Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen Merih Demiral açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu zirve yarışıyla ilgili konuşurken, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile ilgili de flaş ifadeler kullandı. İşte Merih'in o açıklamaları...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 15:28
Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo sözleri!

Juventus'un 2019 yazında Sassuolo'dan 18 milyon euro karşılığında renklerine kattığı Merih Demiral, Siyah-Beyazlılar'da inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. Milli futbolcu sezon başında 30 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Atalanta'ya kiralandı. 23 yaşındaki oyuncu, Atalanta günleriyle ilgili konuştu.

Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo sözleri!

Sezonun ilerleyen bölümlerinde kendine gelen ve formayı kapan Merih Demiral, İtalyan spor gazetesi La Gazzetta Dello Sport'a özel bir röportaj verdi.

Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo sözleri!

Atalanta'nın şampiyonluk şansıyla ilgili açık açık konuşmaktan sakınan Merih demiral, "Juventus ile şampiyon olduğumuz dönemdeki kalitedeyiz. Burada oynuyorsanız her şeyin olacağını biliyorsunuz. Ancak şampiyon oluncaya kadar ondan bahsetmeyeceğim" dedi.

Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo sözleri!

2019-2020 sezonunda Juventus ile şampiyonluk sevinci yaşayan Merih Demiral Atalanta için, "Teknik direktörümüzün istediği gibi oyuncular birbirine uyumlu harika bir takımız. Juventus'ta şampiyonluk yaşadığım dönemle aynı şartlar bulunuyor. Özel şeyler yapıp yapmadığımız konusunda bir şey söyleyemem; ancak Atalanta gibi oynarsak her şey mümkün" diye konuştu.

Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo sözleri!

Atalanta'daki ilk döneminin zor olduğunu kaydeden defans oyuncusu, "Bir mekanizmaya girmeli ve mentalitenizi değiştirmelisiniz. Her zaman ileri bakmalı ve geri doğru koşmaya hazırlanmalısınız. Ama hepsinden önemlisi Gasperini'nin yoğun antrenmanlarına alışın. Zingonia'daki (Atalanta'nın antrenman tesisleri) kadar yoğun antrenman yapmamıştım" ifadelerini kullandı.

Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo sözleri!

Atalanta'ya gelişiyle ilgili olarak da Merih Demiral, "Yurt dışından teklifler aldım. Ancak Atalanta'da Gasperini ile çalışmayı kabul ettim. İmza atmadan önce Gasperini ile konuştum. Benim için büyük bir fırsat olabileceğini anladım" açıklamalarını yaptı.

Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo sözleri!

Cristiano Ronaldo ile ilişkisi için de Merih Demiral, "Cristiano Ronaldo ve ben çok yakınız. Bana her zaman yardımcı oldu ve WhatsApp'ta sık sık görüşüyoruz. O, tanıdığım en özel insanlardan biri" sözleriyle Portekizli yıldızı övdü.

DİĞER
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan derin yırtmaçlı poz! Fit görüntüsüyle sosyal medyayı yıktı geçti!
Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha'sı özverili, Hakan'ı ise çok uyumlu... İbrahim Çelikkol ile Hilal Altınbilek pozlarıyla ortalığı yıktı geçti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor