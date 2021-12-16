Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo sözleri!

2019-2020 sezonunda Juventus ile şampiyonluk sevinci yaşayan Merih Demiral Atalanta için, "Teknik direktörümüzün istediği gibi oyuncular birbirine uyumlu harika bir takımız. Juventus'ta şampiyonluk yaşadığım dönemle aynı şartlar bulunuyor. Özel şeyler yapıp yapmadığımız konusunda bir şey söyleyemem; ancak Atalanta gibi oynarsak her şey mümkün" diye konuştu.

Atalanta'daki ilk döneminin zor olduğunu kaydeden defans oyuncusu, "Bir mekanizmaya girmeli ve mentalitenizi değiştirmelisiniz. Her zaman ileri bakmalı ve geri doğru koşmaya hazırlanmalısınız. Ama hepsinden önemlisi Gasperini'nin yoğun antrenmanlarına alışın. Zingonia'daki (Atalanta'nın antrenman tesisleri) kadar yoğun antrenman yapmamıştım" ifadelerini kullandı.