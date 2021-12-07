Son dakika spor haberi: Ibrahimovic'ten Hakan Çalhanoğlu hakkında şok sözler!

Inter formasıyla başarılı bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu'nun transfer sürecine değinen Ibrahimovic, "Eriksen kalp krizi geçirdi dolayısıyla Inter'in bu mevkide bir oyuncuya ihtiyacı oldu. Hakan'a kapı bu şekilde açıldı. Bu olaydan önce Inter'den ya da herhangi bir takımdan ona teklif yoktu" dedi.