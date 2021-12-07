Haberler İtalya Serie A Son dakika spor haberi: Ibrahimovic'ten Hakan Çalhanoğlu hakkında şok sözler!

Son dakika spor haberi: Ibrahimovic'ten Hakan Çalhanoğlu hakkında şok sözler!

Son dakika spor haberleri... İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Zlatan Ibrahimovic yeni çıkan kitabında, eski takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu hakkında şaşırtıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Tuğçe Erginkoç - Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 09:56
Son dakika spor haberi: Ibrahimovic'ten Hakan Çalhanoğlu hakkında şok sözler!

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen tecrübeli futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in 'Adrenalina' adında yeni bir kitabı çıktı.

Son dakika spor haberi: Ibrahimovic'ten Hakan Çalhanoğlu hakkında şok sözler!

Kitapta eski takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu'na da değinen İsveçli golcü, milli yıldız hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Son dakika spor haberi: Ibrahimovic'ten Hakan Çalhanoğlu hakkında şok sözler!

Inter formasıyla başarılı bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu'nun transfer sürecine değinen Ibrahimovic, "Eriksen kalp krizi geçirdi dolayısıyla Inter'in bu mevkide bir oyuncuya ihtiyacı oldu. Hakan'a kapı bu şekilde açıldı. Bu olaydan önce Inter'den ya da herhangi bir takımdan ona teklif yoktu" dedi.

Son dakika spor haberi: Ibrahimovic'ten Hakan Çalhanoğlu hakkında şok sözler!

Ayrıca milli futbolcuyu sevdiğini dile getiren Ibra sözlerine, "Hakan iyi bir çocuk. Sayemde çok gelişti. Kendine güveni ve cesareti yerine geldi. Avrupa şampiyonasında ona ve Rebic'e mesaj atıp, 'Ibra'sız zor değil mi?' dedim. Bana gülme emojisiyle yanıt verdi" diyerek devam etti.

Son dakika spor haberi: Ibrahimovic'ten Hakan Çalhanoğlu hakkında şok sözler!

Sezon başında Milan'dan ezeli rakibi Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, çıktığı 17 karşılaşmada 5 gole imzasını atarken 5 de asist yaptı.

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