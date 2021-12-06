Haberler İtalya Serie A Jose Mourinho'dan Inter maçı sonrası basın mensubuna tepki!

Jose Mourinho'dan Inter maçı sonrası basın mensubuna tepki!

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Roma sahasında konuk ettiği Inter'e 3-0 mağlup oldu. Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Inter mağlubiyetinin acısını basın mensuplarından çıkardı. Maç sonunda yapılan basın toplantısına çıkan Mourinho, açıklamalarını yaptıktan sonra bir basın mensubunun sorusunu cevaplamayı reddetti. Bundan sonra gazeteciye yüklenen Portekizli teknik adam, "Sizin işiniz bizim işimizden çok daha kolay. Bu yüzden de biz sizden daha çok para kazanıyoruz." dedi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 15:16
Jose Mourinho'dan Inter maçı sonrası basın mensubuna tepki!

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın teknik direktörlüğünü yapan Jose Mourinho, Hakan Çalhanoğlu'nun da kornerden gol attığı ve 3-0 yenildikleri Inter maçından sonra sinirini basın mensuplarından çıkardı.

Maç sonunda yapılan basın toplantısına çıkan Mourinho, açıklamalarını yaptıktan sonra bir basın mensubunun sorusunu cevaplamayı reddetti. Bundan sonra gazeteciye yüklenen Portekizli teknik adam, "Sizin işiniz bizim işimizden çok daha kolay. Bu yüzden de biz sizden daha çok para kazanıyoruz." dedi.

İtalya Serie A'da çıktığı son 6 maçın 4'ünde yenilen Roma, lider Milan'ın 13 puan gerisinde yer alıyor.

DİĞER
Hande Yener'den flaş evlilik açıklaması! "Zengin koca avında değilim" dedi bombayı patlattı!
Müge Anlı son bölümde bulunan Zehra Kıyak "Pideci Gökhan'layım beni aramayın" dedi eşi Serkan sinir krizi geçirdi kendini yerden yere attı!
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor