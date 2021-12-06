Jose Mourinho'dan Inter maçı sonrası basın mensubuna tepki!

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın teknik direktörlüğünü yapan Jose Mourinho, Hakan Çalhanoğlu'nun da kornerden gol attığı ve 3-0 yenildikleri Inter maçından sonra sinirini basın mensuplarından çıkardı.

Maç sonunda yapılan basın toplantısına çıkan Mourinho, açıklamalarını yaptıktan sonra bir basın mensubunun sorusunu cevaplamayı reddetti. Bundan sonra gazeteciye yüklenen Portekizli teknik adam, "Sizin işiniz bizim işimizden çok daha kolay. Bu yüzden de biz sizden daha çok para kazanıyoruz." dedi.

İtalya Serie A'da çıktığı son 6 maçın 4'ünde yenilen Roma, lider Milan'ın 13 puan gerisinde yer alıyor.