Çalhanoğlu ve Demiral rüzgarı

İtalya'da Türk övgüsü... İnter'in Roma'yı 3-0 yendiği maçta 1 gol+1 asist ile yıldızlaşan Hakan Çalhanoğlu için La Gazzetta dello Sport, "Son 5 maçta 4. gol ve dün 1 asist daha. Ama Hakan'ın önemi sayıların çok ötesinde" ifadelerini kullandı. Atalanta'nın Napoli'yi 3-2 yenerek liderlikten indirdiği karşılaşmada fileleri sarsan Merih'e ise Corriere 7 puan ile en yüksek 2. notu verdi.
İtalya'da Türk övgüsü... İnter'in Roma'yı 3-0 yendiği maçta 1 gol+1 asist ile yıldızlaşan Hakan Çalhanoğlu için La Gazzetta dello Sport, "Son 5 maçta 4. gol ve dün 1 asist daha. Ama Hakan'ın önemi sayıların çok ötesinde" ifadelerini kullandı. Atalanta'nın Napoli'yi 3-2 yenerek liderlikten indirdiği karşılaşmada fileleri sarsan Merih'e ise Corriere 7 puan ile en yüksek 2. notu verdi.