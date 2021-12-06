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Çalhanoğlu ve Demiral rüzgarı

İtalya'da Türk övgüsü... İnter'in Roma'yı 3-0 yendiği maçta 1 gol+1 asist ile yıldızlaşan Hakan Çalhanoğlu için La Gazzetta dello Sport, "Son 5 maçta 4. gol ve dün 1 asist daha. Ama Hakan'ın önemi sayıların çok ötesinde" ifadelerini kullandı. Atalanta'nın Napoli'yi 3-2 yenerek liderlikten indirdiği karşılaşmada fileleri sarsan Merih'e ise Corriere 7 puan ile en yüksek 2. notu verdi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Çalhanoğlu ve Demiral rüzgarı
İtalya'da Türk övgüsü... İnter'in Roma'yı 3-0 yendiği maçta 1 gol+1 asist ile yıldızlaşan Hakan Çalhanoğlu için La Gazzetta dello Sport, "Son 5 maçta 4. gol ve dün 1 asist daha. Ama Hakan'ın önemi sayıların çok ötesinde" ifadelerini kullandı. Atalanta'nın Napoli'yi 3-2 yenerek liderlikten indirdiği karşılaşmada fileleri sarsan Merih'e ise Corriere 7 puan ile en yüksek 2. notu verdi.
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