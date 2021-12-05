Haberler İtalya Serie A Son dakika spor haberi: Milli yıldızlar Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral İtalya'da manşetlerde!

Son dakika spor haberi: Milli yıldızlar Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral İtalya'da manşetlerde!

Son dakika spor haberleri... İtalya Serie A'da Inter'in deplasmanda Roma'yı 3-0 mağlup ettiği mücadelede kornerden gol atan Hakan Çalhanoğlu ile Atalanta'nın Napoli'yi deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmada harika bir gole imzasını atan Merih Demiral, ülkede manşetleri süsledi. (fotomac.com.tr / Tuğçe Erginkoç - Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 10:15
Son dakika spor haberi: Milli yıldızlar Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral İtalya'da manşetlerde!

İtalya Serie A'da Inter, deplasmanda karşılaştığı ezeli rakiplerinden Roma'yı 3-0 yendi. Mücadelede milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 15. dakikada kornerden attığı golle galibiyette perdeyi açan isim oldu.

Son dakika spor haberi: Milli yıldızlar Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral İtalya'da manşetlerde!

Öte yandan, kariyerini Çizme'de sürdüren bir diğer milli futbolcu Merih Demiral da Napoli karşılaşmasına damga vurdu. Atalanta'nın deplasmanda Napoli ile oynadığı ve 2-1 geriden gelerek 3-2 kazandığı maçta takımına beraberlik golünü getiren isim milli stoper oldu.

Son dakika spor haberi: Milli yıldızlar Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral İtalya'da manşetlerde!

Hem Hakan Çalhanoğlu'nun sahalarda nadir görülen şekilde kornerden bulduğu golle, stoper mevkisinde görev yapan Merih Demiral'ın forvetleri kıskandıracak bir bitiricilikle Napoli ağlarına gönderdiği gol İtalya'da çok konuşuldu. İşte milli futbolcular için atılan başlıklardan bazıları...

Son dakika spor haberi: Milli yıldızlar Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral İtalya'da manşetlerde!

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