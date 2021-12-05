Son dakika spor haberi: Milli yıldızlar Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral İtalya'da manşetlerde!

İtalya Serie A 'da Inter, deplasmanda karşılaştığı ezeli rakiplerinden Roma 'yı 3-0 yendi. Mücadelede milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu , 15. dakikada kornerden attığı golle galibiyette perdeyi açan isim oldu.

Öte yandan, kariyerini Çizme'de sürdüren bir diğer milli futbolcu Merih Demiral da Napoli karşılaşmasına damga vurdu. Atalanta'nın deplasmanda Napoli ile oynadığı ve 2-1 geriden gelerek 3-2 kazandığı maçta takımına beraberlik golünü getiren isim milli stoper oldu.