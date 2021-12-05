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Sampdoria Lazio: 1-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Galatasaray'ın rakibi Lazio deplasmanda galip!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio, İtalya Serie A'nın 16. haftasında konuk olduğu Sampdoria'yı 3-1 mağlup etti. Lazio bu sonuçla ligdeki 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 00:57
Sampdoria Lazio: 1-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Galatasaray'ın rakibi Lazio deplasmanda galip!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 16. haftasında Lazio, deplasmanda Sampdoria'yı 3-1 mağlup etti.

Cenova'daki Luigi Ferraris Stadı'nda ligde üst sıralara yaklaşmayan çalışan Lazio ile orta sıralardaki Sampdoria ile karşılaştı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk takım, 7. dakikada Sergej Milinkovic Savic ile öne geçti: 0-1.

17. dakikada, Lazio bu kez golcüsü Ciro Immobile ile 2. golü buldu: 0-2.

37. dakikada, Immobile kendisinin 2'inci, takımının 3'üncü golüne imzasını attı: 0-3.

İlk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının 67. dakikasında, konuk ekibin ilk golüne de imzasını koyan Milinkovic-Savic, yaptığı faul ve sonrasındaki protestoları sebebiyle çift sarı karttan kırmızı kart görerek, Lazio'yu sahada 10 kişi bıraktı.

89. dakikada ev sahibi Sampdoria, Manolo Gabbiadini ile farkı 2'ye indirdi: 1-3.

Lazio ilk devrede bulduğu gollerle Sampdoria'yı 3-1 mağlup etti ve üç maçlık galibiyet hasretine de son verdi.

Mavi-beyazlı başkent ekibi, bu galibiyetle puanını 25'e çıkarttı ve puan tablosunda 7. sıraya yükseldi.

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