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Hakan Çalhanoğlu Roma'ya karşı kornerden attığı golü anlattı! "İdmanlarda..."

A Milli Futbol Takımı'mızın ve Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Roma'ya karşı attığı korner golüyle manşetleri süsledi. Hakan, Roma maçı sonrası yaptığı açıklamada kornerden attığı gole ilişkin, "Kornerden kaleye şut çektim. Bunu zaten sık sık çalışıyorum ama bu sefer top çok iyi gitti. Artık kendime güvenim çok daha fazla, gerçekten iyi durumdayım ve kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 11:42
Hakan Çalhanoğlu Roma'ya karşı kornerden attığı golü anlattı! "İdmanlarda..."

Inter'in Roma'yla karşı karşıya geldiği maçta kornerden gol atarak İtalya'da gündem olan Hakan Çalhanoğlu, maçın ardından konuştu.

Milli futbolcumuz maçın ardından yaptığı açıklamada kornerden direkt kaleye şutları bir süredir çalıştığını belirterek, "Kornerden kaleye şut çektim. Bunu zaten sık sık çalışıyorum ama bu sefer top çok iyi gitti. Artık kendime güvenim çok daha fazla, gerçekten iyi durumdayım ve kendimi çok iyi hissediyorum" diye konuştu.

Çalhanoğlu Inter'deki yükselen performansıyla ilgili ise, "Takım için elimden gelenin en iyisini yapıyorum, gerisi sonuç olarak dönecektir" ifadelerini kullandı.

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