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Roma Inter maçında Hakan Çalhanoğlu kornerden attı!

İtalya Serie A 16. hafta mücdelesinde Roma Inter ile sahasında karşılaşırken, mücadelede milli yıldız Hakan Çalhanoğlu kornerden gol attı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 20:42 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 21:01
Roma Inter maçında Hakan Çalhanoğlu kornerden attı!

Serie A 16. hafta maçında Roma sahasında Inter'i ağırladı.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve TSİ 20.00'de başlayan mücadelenin 15. dakikasında soldan kullanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda top direkt kaleye yöneldi.

Roma savunmasının müdahale edemdiği top Rui Patricio'nun bacakları arasından ağlarla buluştu.



Hakan bu golden 9 dakika sonra yine sahneye çıktı ve yaptığı 24. dakikada Edin Dzeko'ya yaptığı asist sonrası farkı 2'ye çıktı.



Dumfries'in 39. dakikada kaydettiği gol sonrası ise Inter durumu 3-0'a getirdi ve maçta iyice rahatladı.

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