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Napoli - Atalanta: 2-3 | MAÇ SONUCU - ÖZET (👏Merih Demiral'dan müthiş gol)

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Napoli, sahasında milli yıldızımız Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta ile kozlarını paylaştı. Ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Atalanta, deplasmandan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Atalanta'nın 2. golünü ise milli oyuncumuz Merih Demiral, şık bir vuruşla kaydetti. İşte tüm detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 00:50 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 00:54
Napoli - Atalanta: 2-3 | MAÇ SONUCU - ÖZET (👏Merih Demiral'dan müthiş gol)

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Napoli, sahasında milli yıldızımız Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta ile kozlarını paylaştı.

Ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Atalanta, deplasmandan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Atalanta'nın 2. golünü ise milli oyuncumuz Merih Demiral, şık bir vuruşla kaydetti.

Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Malinovskiy, 66. dakikada Merih Demiral 🦾ve 71. dakikada Freuler kaydetti. Napoli'nin gollerini ise 40. dakikada Zielinski ve 47. dakikada Mertens attı.

Bu galibiyetle Atalanta puanını 34'e çıkardı ve 4. sırada yer alıyor. Napoli ise 36 puanda kaldı ve 3. sırada bulunuyor.

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