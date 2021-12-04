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Milan ilk yarıda işi bitirdi | Milan - Salernitana: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Ligi Serie A'da 16. hafta karşılaşmasında Milan, Salernitana'yı ağırladı. San Siro'da oynanan müsabaka, Milan'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Franck Kessie ve 18. dakikada Saelemaekers kaydetti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 19:46 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 19:46
Milan ilk yarıda işi bitirdi | Milan - Salernitana: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 16. haftasında Milan, konuk ettiği Salernitana'yı 2-0 yendi.

Milano'daki San Siro Stadı'nda, şampiyonluk mücadelesi veren Milan, ligin son sırasında yer alan Salernitana ile kozlarını paylaştı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 5. dakikada Frank Kessie ile 1-0 öne geçti. Kırmızı-siyahlı takım, 18. dakikada Alexis Saelemaekers, farkı 2'ye çıkardı

Karşılaşmada başka gol olmayınca Milan, Salernitana'yı 2-0 yenerek, 3 puan aldı.

Bu arada, Milanlı oyuncular maçta attıkları golleri ve galibiyeti, hafta arasında Genoa maçında sol dizinden sakatlanarak 6 ay boyunca sahalardan uzak kalacağı açıklanan Danimarkalı stoper Simon Kjaer'ya adadı.

Kırmızı-siyahlı takım bu galibiyetle, puanını 38'e yükseltti ve maç fazlasıyla ligde liderlik koltuğunu ele geçirdi.

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