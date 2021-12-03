Haberler İtalya Serie A Roma - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Roma - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Roma evinde Inter'i konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Roma - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 13:04 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 13:04
Roma - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

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İtalya Serie A'da, Roma ile Inter karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Roma - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA - INTER MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Inter maçı 4 Aralık Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak ve müsabaka S Sport plus'ta canlı olarak yayınlanacak.

ROMA - INTER MAÇININ MUHTEMEL 11'İ

Roma: Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Reynolds, Veretout, Diawara, Vina; Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham

Inter: Handanovic; Dimarco, Bastoni, Skriniar; Dumfries, Barella, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Perisic; Martinez, Dzeko

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