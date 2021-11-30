Haberler İtalya Serie A İngiltere Kadın Milli Takımı'dan tam 20 gol

İngiltere Kadın Milli Takımı'dan tam 20 gol

İngiltere Kadın Milli Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu 6’ncı maçında Letonya’yı 20-0 mağlup etti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2021 Çarşamba 02:01
İngiltere Kadın Milli Takımı'dan tam 20 gol

2023 Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İngiltere, Keepmoat'ta Letonya'yı konuk etti. İngilizler, ilk yarısını 8-0 önde tamamladığı karşılaşmadan 20-0 galip ayrılarak 6'da 6 yaptı.

İngiltere'de Bethany Mead, Lauren Hemp, Alessia Russo ve Ellen White hat-trick yaparken; Ella Toone ile Bethany England ise 2 gol kaydetti. Karşılaşmanın diğer golleri ise Jill Scott, Jessica Carter, Jordan Nobbs ve Georgia Stanway'den geldi.

İngiltere, oynadığı 6 maçta 53 gol atarken, kalesinde gol görmedi ve topladığı 18 puanla grupta lider durumda yer alıyor. İngilizler, grupta Letonya ile oynadığı ilk maçı 10-0, Lüksemburg'u 10-0, Kuzey Makedonya'yı ise 8-0 ile geçmeyi başarmıştı.

DİĞER
Ballon d'Or sonrası büyük isyan! Messi kazandı ortalık karıştı! "Skandal seçim"
Galatasaray'ın efsanesi Premier Lig'e kancayı attı! Taffarel artık Liverpool'da...
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor