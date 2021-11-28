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Milan Sassuolo: 1-3 | MAÇ SONUCU ÖZET | Sassuolo Milan'ı zirveden etti!

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Milan, evinde Sassuolo'yu konuk etti. Bu sezon oynadığı ilk 12 haftada 2 beraberlik 10 galibiyet çıkan Milan, son maçında Fiorentina'ya 4-3 mağlup olmuştu. Milan'da işler Fiorentina maçının ardından kötü gitmeye devam etti. İtalyan devi, Sassuoo'ya evinde 3-1 mağlup oldu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 19:22
Milan Sassuolo: 1-3 | MAÇ SONUCU ÖZET | Sassuolo Milan'ı zirveden etti!

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Milan, evinde Sassuolo'yu konuk etti. Mücadele, Milan'ın 3-1'lik mağlubiyetiyle sona erdi.

Maçın golleri Milan adına 21'de Romanogli'den geldi. Sassuolo ise 24' Scamacca, 33' Kjaer (KK), 66' Berardi ile golü buldu.

MILAN KIZARDI
Öte yandan Milan'da Romanogli, 77'de kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Milan, 32 puanla 2. sıraya indi, zirve Napoli'nin oldu. Sassuolo ise 18 puanla 12. sırada yer aldı.

Milan, önümüzdeki hafta Genoa'ya konuk olacak. Sassuolo ise evinde lider Napoli'yi ağırlayacak.

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