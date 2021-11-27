Hakan Çalhanoğlu attı Inter kazandı!

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Inter, deplasmanda Venezia'ya konuk oldu. Pierluigi Penzo Stadı'nda oynanan maçı 2-0 kazanan Inter 3 puanın sahibi oldu.

A Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu 36. dakikada fileleri havalandırarak ilk yarıyı Inter'in 1-0 önde tamamlamasını sağladı.

İkinci yarıda kalesini gole kapatan Inter, maçın 90+6. dakikasında penaltıdan Lautaro Martinez'in attığı golle sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Hakan Çalhanoğlu, bu maçtaki golüyle ligde çıktığı 12. maçında 4. golünü kaydetmeyi başardı.

Bu sonucun ardından Inter, 31 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü. Ligin yeni ekiplerinden Venezia ise 15 puanda kaldı.