Haberler İtalya Serie A Hakan Çalhanoğlu attı Inter kazandı!

Hakan Çalhanoğlu attı Inter kazandı!

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Venezia sahasında Inter'i konuk etti. Deplasman ekibi mücadeleyi 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Inter'e galibiyeti getiren golleri A Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu ve penaltıdan Lautaro Martinez kaydetti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 00:50
Hakan Çalhanoğlu attı Inter kazandı!

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Inter, deplasmanda Venezia'ya konuk oldu. Pierluigi Penzo Stadı'nda oynanan maçı 2-0 kazanan Inter 3 puanın sahibi oldu.

A Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu 36. dakikada fileleri havalandırarak ilk yarıyı Inter'in 1-0 önde tamamlamasını sağladı.

İkinci yarıda kalesini gole kapatan Inter, maçın 90+6. dakikasında penaltıdan Lautaro Martinez'in attığı golle sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Hakan Çalhanoğlu, bu maçtaki golüyle ligde çıktığı 12. maçında 4. golünü kaydetmeyi başardı.

Bu sonucun ardından Inter, 31 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü. Ligin yeni ekiplerinden Venezia ise 15 puanda kaldı.

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