Haberler İtalya Serie A Lazio-Juventus maçı CANLI

Lazio-Juventus maçı CANLI

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Lazio evinde Juventus'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 19:56
Lazio-Juventus maçı CANLI

İtalya Serie A'da, heyecan 13. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Lazio sahasında Juventus'u konuk ediyor. İki ekipte mutlak galibiyet için sahada.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

LAZIO-JUVENTUS İLK 11'LER

Lazio: Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata

LAZIO - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Başlama düdüğü 20.00'de çalan Lazio - Juventus maçı S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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