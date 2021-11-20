Lazio-Juventus maçı CANLI

İtalya Serie A'da, heyecan 13. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Lazio sahasında Juventus'u konuk ediyor. İki ekipte mutlak galibiyet için sahada.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

LAZIO-JUVENTUS İLK 11'LER

Lazio: Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata

LAZIO - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başlama düdüğü 20.00'de çalan Lazio - Juventus maçı S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.