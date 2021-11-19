SPOR HABERİ - 40'lık Zlatan Ibrahimovic imzayı atıyor! Milan...

İtalya basınında yer alan habere göre; Milan, İsveçli yıldızın sözleşmesini 1+1 şeklinde uzatmaya hazırlanıyor.

Haberde; 40 yaşındaki golcünün, 2022 Katar Dünya Kupası'nda ülkesi İsveç ile turnuvada iz bırakmak için düzenli forma giyme talebini Milan yönetimine bildirdiği belirtildi. Bu sezon Milan forması ile 8 maça çıkan Ibrahimovic, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

5 YIL SONRA MİLLİ TAKIMA DÖNMÜŞTÜ

İsveç Milli Takımı'na 2016 Avrupa Şampiyonası sonrasında veda eden Zlatan, 5 yıllık aranın ardından geçtiğimiz Mart ayında yeniden milli takıma dönmüştü. İsveç Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu unvanını elinde bulunduran Zlatan Ibrahimovic, 118 maçta 62 gole imza attı.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Yıldız futbolcu Ibrahimovic, kariyeri boyunca çıktığı 677 karşılaşmada 392 kez fileleri havalandırdı. Altı takımla (Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG) Şampiyonlar Ligi maçlarında gol atan tek futbolcu unvanına sahip Ibrahimovic, 4 ligde (Hollanda, İtalya, İspanya, Fransa) 13 kez şampiyonluk yaşayan tek oyuncu konumunda bulunuyor.

Ibrahimovic ayrıca, İtalya'da 2 takımda (Inter ve Milan) gol kralı olmayı başaran tek futbolcu olarak da adını İtalya futbol tarihine yazdırdı.