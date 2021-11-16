Haberler İtalya Serie A Hakan Çalhanoğlu'ndan Milan taraftarını kızdıracak sözler!

Hakan Çalhanoğlu'ndan Milan taraftarını kızdıracak sözler!

Sezon başında Milan'dan ayrılarak kırmızı-siyahlıların ezeli rakibi Inter'e transfer olan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınına flaş açıklamalarda bulundu. Milan'dan Inter'e transfer sürecini anlatan Çalhanoğlu, mavi-siyahlı ekibin kendisi için doğru seçim olduğunu belirtirken, Milan taraftarını kızdıracak ifadeler kullandı. İşte o sözler...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 16:35
Hakan Çalhanoğlu'ndan Milan taraftarını kızdıracak sözler!

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, yaz transfer döneminde Milan'dan Inter'e transfer olma kararını yorumladı.

"MILAN'DAYKEN DE INTER'İN DEĞERİNİ BİLİYORDUM"

Bir podcaste katılan Hakan, "Milan'dayken de Inter'in değerini biliyordum. Milan formasıyla birçok derbi kaybettim. Inter'de yönetim beni ciddi bir şekilde istedi" dedi.

"BENİM İÇİN DOĞRU BİR SEÇİM"

Söz konusu dönemde Inter'in menajeri Simone Inzaghi'den telefonlar aldığını belirten 27 yaşındaki futbolcu, "Geleceğime dair Inzaghi'den telefonlar aldım. O zaman kendime Inter'in doğru bir seçim olduğunu söyledim" şeklinde görüş belirtti.

Yaz transfer döneminde Milan'dan Inter'e geçen Hakan Çalhanoğlu, Inter'de bu sezon 12 maçta forma giyerken, 2 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koydu.

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