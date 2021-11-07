Milan Inter maçı CANLI

İtalya Serie A'nın 12. haftasında ligde namağlup durumda olan Milan, sahasında Inter ile kozlarını paylaşıyor.
MILAN INTER İLK 11'LER
Milan: Tataruşanu, Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Toure, Kessie, Tonali, Krunic, Diaz, Leao, Ibrahimovic.
Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Perisic, Dzeko, Lautaro Martinez.
MILAN-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Milan ile Inter arasında oynanan maç saat 22.45'te başladı ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.