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Milan Inter maçı CANLI

İtalya Serie A'nın 12. haftasında ligde namağlup durumda olan Milan, sahasında Inter ile kozlarını paylaşıyor. Milan - Inter mücadelesinin CANLI anlatımı haberimizde...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2021 Pazar 22:55 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2021 Pazar 22:57
Milan Inter maçı CANLI

İtalya Serie A'nın 12. haftasında ligde namağlup durumda olan Milan, sahasında Inter ile kozlarını paylaşıyor.

MILAN INTER İLK 11'LER

Milan: Tataruşanu, Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Toure, Kessie, Tonali, Krunic, Diaz, Leao, Ibrahimovic.

Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Perisic, Dzeko, Lautaro Martinez.

MILAN-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Milan ile Inter arasında oynanan maç saat 22.45'te başladı ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

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