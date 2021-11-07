Milan - Inter: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Hakan Çalhanoğlu Milano derbisinde fileleri havalandırdı

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Milan ile Inter, Milano derbisinde kozlarını paylaştı. Müthiş bir heyecana sahne olan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Inter, 11 dakikada kazanılan penaltı atışında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Milan bu gole 17. dakikada Stefan de Vrij'in kendi kalesine attığı golle yanıt verip skoru eşitledi: 1-1.

MARTINEZ PENALTI KAÇIRDI

Inter 27'de bir kez daha penaltı kazanırken, topun başına geçen Lautaro Martinez kaleci Tataruşanu'yu geçemedi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Napoli ile birlikte zirveyi paylaşan Milan puanını 32'ye çıkarırken, üçüncü sıradaki Inter ise puanını 25 yaptı.