Lazio Salernitana maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanada CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Lazio sahasında Salernitana'yı ağırlayacak. Zorlu maç öncesi ev sahibi takımın 18, konuk ekibin ise 7 puanı bulunuyor. Lazio'da Manuel Lazzari ile Mattia Zaccagni'nin, Salernitana'da ise Luka Bogdan, Leonardo Capezzi, Mamadou Coulibaly, Lassana Coulibaly, Matteo Ruggeri ve Cedric Gondo'nun sakatlıkları bulunuyor.
LAZIO-SALERNITANA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Lazio'nun sahasında Salernitana'yı ağırlayacağı maç bugün TSİ 20.00'de başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
LAZIO-SALERNITANA MAÇI MUHTEMEL 11'İ
Lazio: Pepe Reina; Elseid Hysaj, Francesco Acerbi, Luiz Felipe, Adam Marusic; Lucas Leiva, Sergej Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Ciro Immobile.
Salernitana: Vid Belec; Nadir Zortea, Norbert Gyomber, Stefan Strandberg, Luca Ranieri; Andrea Schiavone, Joel Obi, Francesco Di Tacchio; Frank Ribery; Simeon Nwankwo, Federico Bonazzoli.